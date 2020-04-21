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Цена российской нефти URALS поднялась до $17,51

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Стоимость барреля российской нефти URALS с поставкой в северо-западную Европу в понедельник поднялась до $17,51. Об этом во вторник, 21 апреля, сообщило на своем сайте независимое международное ценовое агентство Argus.

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В абсолютном исчислении цена подросла на $0,52 за баррель.

В Средиземноморье стоимость партий Urals объемом по 80 тыс. т, напротив, снизилась в абсолютном выражении на $0,68 за баррель и составила $17,26. Средняя стоимость барреля российской нефти в период мониторинга с 16 марта по 14 апреля составила $19 за баррель.

«Правительство России устанавливает ставки экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, используя данные Argus», — отметили аналитики.

Таким образом, ставка пошлины на экспорт нефти из России в мае снизится на $45,20 за тонну относительно текущего месяца и составит $6,80. Это минимальный показатель с сентября 1999 года, тогда пошлина составляла €5 за тонну сырья, что соответствовало примерно $5,25.

Накануне специалисты поделились прогнозом, что среднегодовая ценa нефти марки Urals в 2020 и 2021 годаx составит $25 и $35 за баррель соответственно при пессимистичном сценарии развития событий.

Нефть марки Urals накануне торговалась по отрицательной цене — до минус $2 за баррель.

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