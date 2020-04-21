Прямой эфир
Сюжет:

Цена нефти марки Brent опустилась ниже $24

0
Фото: Global Look Press
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Стоимость июньских контрактов на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне ускорила падение до 7% к уровню закрытия предыдущих торгов. Утром во вторник, 21 апреля, сырье торгуется по $23,76, свидетельствуют данные на 9:55 мск.

Накрылись бочкой: чем грозит рынку обвал котировок WTI
Аналитики не исключают Brent по $10, а доллар по 90 рублей, но ненадолго

Нефть сорта Brent находилась ниже $24 за баррель в последний раз 30 марта. Одновременно июньские фьючерсы нефти WTI поднялись в цене до $20,66 за баррель.

Ранее во вторник цена майского фьючерса нефти WTI на Нью-Йоркской бирже повысилась до $2,21 за баррель, вернувшись к положительному значению.

Накануне цена североамериканской нефти WTI с поставкой в мае упала почти на 300%, опустившись до минус $37,63.

Резкое падение спроса на нефть было вызвано пандемией коронавируса. В итоге рынок перенасыщен нефтью, а производители вынуждены платить покупателям за то, чтобы те забрали у них добытый углеводород.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Американский финансист объяснил рекордное падение цен на нефть
Трамп отреагировал на падение стоимости нефти

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020