Цена нефти марки Brent опустилась ниже $24

Стоимость июньских контрактов на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне ускорила падение до 7% к уровню закрытия предыдущих торгов. Утром во вторник, 21 апреля, сырье торгуется по $23,76, свидетельствуют данные на 9:55 мск.

Нефть сорта Brent находилась ниже $24 за баррель в последний раз 30 марта. Одновременно июньские фьючерсы нефти WTI поднялись в цене до $20,66 за баррель.

Ранее во вторник цена майского фьючерса нефти WTI на Нью-Йоркской бирже повысилась до $2,21 за баррель, вернувшись к положительному значению.

Накануне цена североамериканской нефти WTI с поставкой в мае упала почти на 300%, опустившись до минус $37,63.

Резкое падение спроса на нефть было вызвано пандемией коронавируса. В итоге рынок перенасыщен нефтью, а производители вынуждены платить покупателям за то, чтобы те забрали у них добытый углеводород.