Регулятор нефтяной отрасли Техаса отложил голосование по сокращению добычи

Регулятор нефтяной отрасли в Техасе отложил голосование по сокращению квот на добычу. Трансляцию его онлайн-заседания во вторник, 21 апреля, ведет сайт Железнодорожной комиссии штата.

«Думаю, что сейчас нам надо собрать информацию, прежде чем делать какой-то шаг», — сказал председатель комиссии Уэйн Кристиан.

Согласие выразили два других участника онлайн-заседания. Следующее совещание состоится 5 мая.

Ранее 21 апреля президент США Дональд Трамп поручил главам минфина и минэнерго США разработать план помощи нефтяным компаниям страны в условиях падения цен на нефть

Накануне стоимость североамериканской нефти WTI с поставкой в мае упала до отрицательных значений. Цена майских фьючерсов на нефть этой марки к окончанию торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) 20 апреля упала почти на 300%, составив минус $37,63 за баррель. Котировки показали отрицательные значения впервые в истории.

Срок действия майского контракта на WTI истекает во вторник. Июньский контракт на нефть этого бренда упал по итогам торгов понедельника на $4,6 (18,3%), до $20,03 за баррель.

Резкое падение спроса на нефть в результате пандемии коронавируса привело к переполнению нефтехранилищ, а резервуарных мощностей для ее хранения недостаточно. В результате производителям приходится платить покупателям за то, чтобы те забрали у них добытую нефть.