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Цена нефти Brent упала ниже $16 за баррель впервые с 1999 года

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Фото: REUTERS/Todd Korol
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Цена на нефть марки Brent впервые с 11 декабря 1999 года опустилась ниже $16 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов за 22 апреля.

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По состоянию на 7:35 мск стоимость фьючерса на нефть Brent с поставкой в июне 2020 года на Лондонской бирже ICE упала почти на 17,33%, опустившись до отметки $15,98 за баррель.

При этом цена американской нефти WTI составляет $11,2 за баррель, падая на 4,75%.

Накануне сообщалось, что стоимость нефти Brent на бирже опустилась ниже отметки в $18 за баррель.

Ранее, 20 апреля, цена барреля североамериканской нефти WTI с поставкой в мае упала до отрицательных значений.

К окончанию торгов на Нью-Йоркской товарной бирже она провалилась почти на 300%, составив минус $37,63 за баррель. До отрицательных значений котировки упали впервые в истории.

В Кремле уверены, что не надо придавать «какую-то апокалипсическую окраску» падению стоимости майских фьючерсов, которое произошло 20 апреля.

Кроме того, министр энергетики России Александр Новак считает, что ситуацию с падением цен на нефть WTI не стоит драматизировать, так как это, по его словам, «бумажный рынок».

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