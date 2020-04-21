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Нефть Brent опустилась ниже $18 впервые с 2001 года

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Фото: REUTERS/Daniel Becerril
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Нефть Brent опустилась ниже $18 впервые с 2001 года, следует из данных торгов 21 апреля.

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Стоимость фьючерса на нефть Brent с поставкой в июне 2020 года на Лондонской бирже ICE упала почти на 30%, опустившись до отметки $17,62 (21:10 мск) за баррель.

Параллельно с этим июньские фьючерсы WTI тоже ускорили свое падение и достигли уровня в $7,15 за баррель.

Ранее в этот же день цена нефти опустилась ниже $19 за баррель впервые с февраля 2002 года.

Кроме того, 21 апреля, индекс РТС, один из основных российских фондовых индикаторов, упал ниже рубежа 1000 пунктов на фоне снижения стоимости нефти роста курса бивалютной корзины.

Накануне цена барреля североамериканской нефти WTI с поставкой в мае упала до отрицательных значений. К окончанию торгов на Нью-Йоркской товарной бирже она провалилась почти на 300%, составив минус $37,63 за баррель. До отрицательных значений котировки упали впервые в истории.

В Кремле уверены, что не надо придавать «какую-то апокалипсическую окраску» падению стоимости майских фьючерсов, которое произошло 20 апреля.

Кроме того, министр энергетики России Александр Новак считает, что ситуацию с падением цен на нефть WTI не стоит драматизировать, так как это, по его словам, «бумажный рынок».

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