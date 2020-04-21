Индекс РТС упал ниже 1000 пунктов
Индекс РТС, один из основных российских фондовых индикаторов, упал ниже рубежа 1000 пунктов во вторник, 21 апреля. Снижение произошло на фоне рухнувших цен на нефть и роста курса евро и доллара США.
По состоянию на 16:19 мск индекс РТС составляет 991,97 пункта (-7,14%), свидетельствуют данные торговой площадки.
Курс американской валюты вырос до 77,21 рубля (+1,66 рубля), нефть Brent с поставками на июнь упала до $19,66 за баррель (-23,1%).
Накануне цена барреля североамериканской нефти WTI с поставкой в мае упала до отрицательных значений. К окончанию торгов на Нью-Йоркской товарной бирже она провалилась почти на 300%, составив –$37,63 за баррель. До отрицательных значений котировки упали впервые в истории.
По данным торгов на 12:34 мск вторника на лондонской бирже ICE, стоимость июньского фьючерса нефти марки Brent опустилась до отметки в $18,66 за баррель. Затем она немного поднялась до $19,07. Ниже $19 нефть Brent упала впервые с февраля 2002-го.