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Индекс РТС упал ниже 1000 пунктов

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Фото: Global Look Press/Wang Ying
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Индекс РТС, один из основных российских фондовых индикаторов, упал ниже рубежа 1000 пунктов во вторник, 21 апреля. Снижение произошло на фоне рухнувших цен на нефть и роста курса евро и доллара США.

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По состоянию на 16:19 мск индекс РТС составляет 991,97 пункта (-7,14%), свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс американской валюты вырос до 77,21 рубля (+1,66 рубля), нефть Brent с поставками на июнь упала до $19,66 за баррель (-23,1%).

Накануне цена барреля североамериканской нефти WTI с поставкой в мае упала до отрицательных значений. К окончанию торгов на Нью-Йоркской товарной бирже она провалилась почти на 300%, составив –$37,63 за баррель. До отрицательных значений котировки упали впервые в истории.

По данным торгов на 12:34 мск вторника на лондонской бирже ICE, стоимость июньского фьючерса нефти марки Brent опустилась до отметки в $18,66 за баррель. Затем она немного поднялась до $19,07. Ниже $19 нефть Brent упала впервые с февраля 2002-го.

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