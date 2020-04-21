Американский финансист объяснил рекордное падение цен на нефть

Американский финансист Хосе Карабайо в беседе с РЕН ТВ прокомментировал обрушение стоимости нефти марки WTI на Нью-Йоркской торговой бирже (NYMEX).

По его словам, на данный момент рынок и весь мир адаптируется к изменениям в будущем месяце, в том числе к сокращению энергопотребления. Карабайо отметил, что бизнесом сейчас потребляется меньше энергии, поэтому глобальный спрос падает, как и цена.

Эксперт заметил, что все происходящее 20 апреля на торгах, — это то, как рынки ожидают сокращения спроса в мае. В связи с тем, что они торгуют фьючерсными контрактами, то они заранее готовятся к этому.

Цена североамериканской нефти WTI с поставкой в мае упала до отрицательных значений 20 апреля. Цена майских фьючерсов на нефть марки WTI к окончанию торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) в понедельник, 20 апреля, упала почти на 300%, опустившись до минус $37,63 за баррель. До отрицательных значений котировки упали впервые в истории.

Ранее в этот же день нефть WTI резко обвалилась. Сначала цена нефти этой марки достигла уровня 1 апреля 1986 года — $10 за баррель, а затем впервые в истории опустилась ниже $8 и продолжила свое падение. В итоге цена на нефть WTI опустилась до $0, а после этого она стала отрицательной.

Вместе с тем постепенно снижается и стоимость нефти Brent. Она опустилась до $25,91 (22:10 мск). Последний раз ниже $26 цена на Brent опускалась 2 апреля.