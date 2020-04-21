Прямой эфир

Трамп отреагировал на падение стоимости нефти

0
Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Обрушение цены на нефть WTI — скоротечное явление, которое объясняется в основном финансовым давлением. Такое мнение высказал в понедельник, 20 апреля, президент США Дональд Трамп.

Накрылись бочкой: чем грозит рынку обвал котировок WTI
Аналитики не исключают Brent по $10, а доллар по 90 рублей, но ненадолго

Американский лидер подчеркнул, что отрицательные цены на углеводороды станут кратковременным явлением, передает ТАСС.

«Если вы посмотрите на месяц вперед, думаю, цена где-то $25–28 за баррель... Это больше финансовый вопрос, нежели нефтяная ситуация... Это всего лишь финансовое давление», — сказал Трамп.

Президент США также заявил, что текущие цены на нефть позволят полностью заполнить резервы страны.

По его словам, США могут залить в резервы до 75 млн баррелей. Также глава Белого дома отметил, что это будет впервые за достаточно долгое время, когда они будут заполнены.

Цена североамериканской нефти WTI с поставкой в мае упала до отрицательных значений 20 апреля. Цена майских фьючерсов на нефть марки WTI к окончанию торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) в понедельник, 20 апреля, упала почти на 300%, опустившись до минус $37,63 за баррель. До отрицательных значений котировки упали впервые в истории.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Эксперты АКРА спрогнозировали стоимость нефти Urals в ближайшие годы
Эксперты не ожидают продажи нефти за доплату на физическом рынке

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020