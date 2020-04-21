Трамп отреагировал на падение стоимости нефти

Обрушение цены на нефть WTI — скоротечное явление, которое объясняется в основном финансовым давлением. Такое мнение высказал в понедельник, 20 апреля, президент США Дональд Трамп.

Американский лидер подчеркнул, что отрицательные цены на углеводороды станут кратковременным явлением, передает ТАСС.

«Если вы посмотрите на месяц вперед, думаю, цена где-то $25–28 за баррель... Это больше финансовый вопрос, нежели нефтяная ситуация... Это всего лишь финансовое давление», — сказал Трамп.

Президент США также заявил, что текущие цены на нефть позволят полностью заполнить резервы страны.

По его словам, США могут залить в резервы до 75 млн баррелей. Также глава Белого дома отметил, что это будет впервые за достаточно долгое время, когда они будут заполнены.

Цена североамериканской нефти WTI с поставкой в мае упала до отрицательных значений 20 апреля. Цена майских фьючерсов на нефть марки WTI к окончанию торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) в понедельник, 20 апреля, упала почти на 300%, опустившись до минус $37,63 за баррель. До отрицательных значений котировки упали впервые в истории.