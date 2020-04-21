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Цена нефти Brent упала ниже 19 долларов

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Фото: Depositphotos
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Нефть Brent упала ниже $19 впервые с февраля 2002 года. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

По состоянию на 12:45 (мск) стоимость нефти Brent составила $18,6 за баррель. В то же время цена июньского фьючерса нефти WTI на бирже NYMEX составила $12,96 за баррель.

Ранее сообщалось, что нефть Brent опустилась ниже $20 за баррель впервые с 26 февраля 2002 года. Стоимость нефти WTI с поставкой в мае составляла –$1,86 за баррель.

Впервые в истории США нефть этой марки провалилась в отрицательные значения накануне.

Резкое падение спроса на нефть было вызвано пандемией коронавируса. В итоге рынок перенасыщен нефтью, а производители вынуждены платить покупателям за то, чтобы те забрали у них добытый углеводород.

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