Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне снизилась до $17,81 за баррель

В ходе торгов на бирже ICE в Лондоне цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне снизилась до $17,81 за баррель (на 7,86%), свидетельствуют данные торгов на 06:27 мск.

Стоимость фьючерса нефти WTI растет и находится на отметке $11,86 за баррель.

В понедельник стоимость американской нефти марки WTI с поставкой в мае достигла отрицательной стоимости, на Нью-Йоркской бирже стоимость майских фьючерсов на WTI достигла минус $40,32 за баррель. Во вторник обрушились и цены на июньские фьючерсы нефти марок Brent и WTI — на 23 и 29% соответственно.

В результате падения нефтяных цен в первую очередь теряет капитализация американских энергетических компаний. Так, акции Exxon Mobil дешевели в ходе торгов на 3,2%, Chevron — на 4,2%, ConocoPhillips — на 4,3%. Однако на закрытии несколько отыграли свое падение.

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