Сибирские ученые определили эпоху появления калгутинских петроглифов

Исследование калгутинских петроглифов продолжается в Сибири. Изображения на руднике в Горном Алтае напоминают европейское искусство эпохи палеолита. На них можно увидеть вольных лошадей, быков, козлов, оленей. Ученые уверены, что алтайские и монгольские рисунки были созданы в одно время, сообщает журнал «Наука в Сибири».

В Сибири и на Дальнем Востоке нет петроглифов, принадлежность которых к эпохе палеолита была бы доказана, пояснил советник директора института археологии и этнографии СО РАН академик Вячеслав Молодин. Пока не существует методов прямой датировки таких памятников, передает altapress.ru.

«Тем не менее я уверен, что изображения на Калгутинском руднике в Горном Алтае и на памятниках Бага-Ойгур и Цагаан-Салаа в Монголии относятся к позднему палеолиту, ни на что другое это не похоже», — говорит Молодин.

Петроглифы — выбитые или нанесенные краской изображения на каменной основе. Могут иметь самую разную тематику — ритуальную, мемориальную, знаковую. Подобные памятники существуют на территории всего обитаемого мира. Например, это Саймалуу-Таш в Киргизии, Тамгалы в Казахстане, Гобустан в Азербайджане, пещера Альтамира в Испании, Залавруга в Карелии (Россия), пещеры Фон-де-Гом, Монтеспан и другие во Франции.

В мае 2019 года ученые обнаружили новый петроглиф в Вяземском районе Хабаровского края. Личина изображена на отдельно стоящем валуне. Рисунок нашли на памятнике наскального искусства «Петроглифы Шереметьево».