Прямой эфир

Сибирские ученые определили эпоху появления калгутинских петроглифов

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Исследование калгутинских петроглифов продолжается в Сибири. Изображения на руднике в Горном Алтае напоминают европейское искусство эпохи палеолита. На них можно увидеть вольных лошадей, быков, козлов, оленей. Ученые уверены, что алтайские и монгольские рисунки были созданы в одно время, сообщает журнал «Наука в Сибири».

В Сибири и на Дальнем Востоке нет петроглифов, принадлежность которых к эпохе палеолита была бы доказана, пояснил советник директора института археологии и этнографии СО РАН академик Вячеслав Молодин. Пока не существует методов прямой датировки таких памятников, передает altapress.ru.

«Тем не менее я уверен, что изображения на Калгутинском руднике в Горном Алтае и на памятниках Бага-Ойгур и Цагаан-Салаа в Монголии относятся к позднему палеолиту, ни на что другое это не похоже», — говорит Молодин.

Петроглифы — выбитые или нанесенные краской изображения на каменной основе. Могут иметь самую разную тематику — ритуальную, мемориальную, знаковую. Подобные памятники существуют на территории всего обитаемого мира. Например, это Саймалуу-Таш в Киргизии, Тамгалы в Казахстане, Гобустан в Азербайджане, пещера Альтамира в Испании, Залавруга в Карелии (Россия), пещеры Фон-де-Гом, Монтеспан и другие во Франции.

В мае 2019 года ученые обнаружили новый петроглиф в Вяземском районе Хабаровского края. Личина изображена на отдельно стоящем валуне. Рисунок нашли на памятнике наскального искусства «Петроглифы Шереметьево».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Птицам Заполярья посвятили выставку в музее «Петроглифы Канозера»
Петроглифы Алтая представят на выставке в Барнауле

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020