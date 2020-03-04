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Птицам Заполярья посвятили выставку в музее «Петроглифы Канозера»

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В Мурманской области в музее-заповеднике «Петроглифы Канозера» открылась выставка «Пернатые соседи». Она посвящена видам птиц, которые обитают на Кольском полуострове.

Экспозиция представлена 38 фотоработами Георгия Дзенисова и Алексея Большакова, сотрудников Мурманского областного краеведческого музея. Они сделали снимки во время экспедиций по окрестностям Мурманска.

Коллекция создавалась в течение двух лет — с 2014 по 2016 год. Работы иллюстрируют основные этапы жизни местных пернатых: брачное поведение, строительство гнезд, откладку яиц, выведение птенцов.

В поселке Умба экспозиция представляется впервые. В прошлом году работы специалистов можно было увидеть в Кандалакше, сообщает ИА «Би-порт».

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