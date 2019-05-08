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Новый петроглиф обнаружили ученые в Хабаровском крае

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В Вяземском районе Хабаровского края ученые обнаружили новый петроглиф. Личина изображена на отдельно стоящем валуне.

Петроглиф был обнаружен на памятнике наскального искусства «Петроглифы Шереметьево». Рисунок нашла экспедиция из московского Института археологии РАН, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Личина была изображена на отдельном валуне. Ее представят общественности и прессе после официальной публикации в научном журнале.

Личина была выявлена во время исследовательских работ и проверки сохранности памятников «Петроглифы Сикачи-Аляна» и «Петроглифы Шереметьево». На Сикаче-Аляне удалось с помощью беспилотника снять весь комплекс древних рисунков, так как уровень воды в реке Амур оказался достаточно низким.

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