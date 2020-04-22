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В ЕАО могут ввести полный запрет на продажу алкоголя

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Депутаты парламента ЕАО готовятся рассмотреть законопроект, разрешающий устанавливать полный запрет на розничную продажу алкоголя на территории муниципальных образований или отдельных населенных пунктов. Предполагается, что такой запрет будет действовать в период ограничительных мероприятий (карантина).

Как пишет ИА EAOMedia со ссылкой на сайт законодательного собрания региона, такие мероприятия вводятся губернатором в период режима повышенной готовности на территориях, определенных правительством области.

20 апреля сообщалось, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев своим указом разрешил продавать алкоголь на территории региона только с 10 до 19 часов. Меры введены для противодействия распространения коронавирусной инфекции. Ранее покупка алкоголя была разрешена до 23 часов.

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