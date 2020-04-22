В ЕАО могут ввести полный запрет на продажу алкоголя
Депутаты парламента ЕАО готовятся рассмотреть законопроект, разрешающий устанавливать полный запрет на розничную продажу алкоголя на территории муниципальных образований или отдельных населенных пунктов. Предполагается, что такой запрет будет действовать в период ограничительных мероприятий (карантина).
Как пишет ИА EAOMedia со ссылкой на сайт законодательного собрания региона, такие мероприятия вводятся губернатором в период режима повышенной готовности на территориях, определенных правительством области.
20 апреля сообщалось, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев своим указом разрешил продавать алкоголь на территории региона только с 10 до 19 часов. Меры введены для противодействия распространения коронавирусной инфекции. Ранее покупка алкоголя была разрешена до 23 часов.