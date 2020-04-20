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В Свердловской области запретили продажу алкоголя после 19 часов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ, согласно которому в регионе продажа алкоголя разрешена только с 10 утра до 19 часов вечера. Меры введены для противодействия распространению коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 20 апреля, сообщает местный портал E1.ru

Ранее торговля алкоголем была разрешена до 23.00.

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Ограничение действует на территории всей Свердловской области. За исполнением меры будет установлен тщательный контроль.

В регионе 9 апреля ввели штрафы за несоблюдение самоизоляции. Размер штрафа для физических лиц составит от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей. Юридические лица будут платить от 500 тыс. рублей до 1 млн.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в других регионах страны.

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По данным оперштаба, за прошедшие сутки в России зафиксировано 4268 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, всего в стране выявлен 47 121 случай заболевания, умерли 405 человек, выздоровели — 3446. В Свердловской области выявлено 149 случаев заражения.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе

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