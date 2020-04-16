Поселок в ЕАО зарыли на карантин

В поселке Бира Облученского района ЕАО ввели карантин. Постановление об ограничительных мерах подписал губернатор Ростислав Гольдштейн. Они приняты после того, как специалисты выявили коронавирусную инфекцию у одного жителя поселка.

Как рассказали ИА EAOMedia в областном управлении по внутренней политике, с вечера 15 апреля жителям Биры запретили покидать населенный пункт. На въездах выставили посты ГИБДД. Транспортное сообщение с населенным пунктом приостановлено.

Беспрепятственный въезд в поселок обеспечат лишь машинам экстренных служб, силовых структур, органов власти. Также имеют право передвигаться автомобили для вывоза мусора, ликвидации стихийных бедствий и ремонта дорог.

Ограничений нет и для транспорта, который перевозит продукты питания, лекарства, животных семена, удобрения почтовые грузы и топливо. Запрет не распространяется на людей, постоянно зарегистрированных на территории Биры.

6 апреля власти ЕАО предупреждали местных жителей о фейках про прививки от коронавируса. Соответствующие сообщения появились в соцсетях. Якобы некие люди под видом врачей и полицейских будут ходить по домам и предлагать сделать тест на коронавирус, а потом прививку, которая может привести к смерти. Региональные власти предупреждали, что все исследования проводятся только по рекомендации врача и после обращения в медицинское учреждение.

По данным правительства ЕАО, коронавирусом в регионе заражены девять человек. Под наблюдением врачей на дому остаются 187 человек.

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