Apple раскрыла данные статистики о передвижении пользователей

Американская корпорация Apple открыла доступ к навигационным данным, регистрируемым в Apple Maps по всему миру ради борьбы с коронавирусом. Сообщение об этом появилось на ее сайте 14 апреля.

Раскрытие информации позволит отслеживать тенденции передвижения людей. Однако доступны данные только в виде статистики. Личная информация о перемещениях владельцев гаджетов не отображается.

Информацию сервис будет получать из осуществляемых пользователями запросов маршрутов.

Как отмечается в пресс-релизе компании, статистика позволит властям понять, к примеру, каким транспортом люди чаще всего пользуются во время карантина.

Для новой функции был создан отдельный сайт, на котором можно ознакомиться с графиками.

14 апреля сообщалось, что индекс самоизоляции в Москве опустился до 3,1. Эта информация отображается в картах «Яндекса» о соблюдении гражданами домашнего режима.