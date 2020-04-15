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Apple раскрыла данные статистики о передвижении пользователей

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Фото: Global Look Press/Jan Huebner/Blatterspiel
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Американская корпорация Apple открыла доступ к навигационным данным, регистрируемым в Apple Maps по всему миру ради борьбы с коронавирусом. Сообщение об этом появилось на ее сайте 14 апреля.

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Раскрытие информации позволит отслеживать тенденции передвижения людей. Однако доступны данные только в виде статистики. Личная информация о перемещениях владельцев гаджетов не отображается.

Информацию сервис будет получать из осуществляемых пользователями запросов маршрутов.

Как отмечается в пресс-релизе компании, статистика позволит властям понять, к примеру, каким транспортом люди чаще всего пользуются во время карантина.

Для новой функции был создан отдельный сайт, на котором можно ознакомиться с графиками.

14 апреля сообщалось, что индекс самоизоляции в Москве опустился до 3,1. Эта информация отображается в картах «Яндекса» о соблюдении гражданами домашнего режима.

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