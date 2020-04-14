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СМИ сообщили о смягчении карантинных мер в Исландии

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Фото: Global Look Press/Matthias Graben
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Власти Исландии намерены смягчить ряд карантинных мер, которые были введены из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает издание Iceland Review во вторник, 14 апреля.

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По словам главного эпидемиолога Исландии Торольфура Гуднасона, страна прошла пик эпидемии.

4 мая откроются детские сады, школы и университеты. Кроме того, свою работу возобновят салоны красоты, массажные кабинеты и стоматологические клиники при условии, что заведения обеспечат соблюдение двухметровой дистанции между посетителями. Отмечается, что бассейны, тренажерные залы и бары останутся закрытыми. В действующем запрете на собрания число участников с 20 человек будет увеличено до 50.

Отмечается, что действующие ограничения будут сняты поэтапно в течение трех-четырех недель. Это позволит оценить воздействие каждого комплекса мер.

Ограничительные меры из-за эпидемии коронавируса действуют в стране с 16 марта.

По данным Worldometer на 13 апреля, в Исландии зафиксировано более 1,7 тыс. случаев инфицирования, скончались 8 пациентов.

Ранее во вторник стало известно, что некоторые магазины детских товаров, книжные и парфюмерные открылись в ряде областей Италии в соответствии с последним правительственным декретом.

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