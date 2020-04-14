Подъезд дома в Кемерове закрыли на карантин из-за COVID-19 у вахтера

Подъезд многоквартирного жилого дома в Кемерове закрыли на карантин. Об этом во вторник, 14 апреля, сообщила заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Надежда Кутькина, пишет «РИА Новости».

По ее словам, причиной такого решения стало выявление коронавирусной инфекции у вахтера.

По данным на 14 апреля, всего в России зарегистрировано 21 102 заразившихся коронавирусом. Общее число летальных исходов в стране составляет 170.

1 апреля губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев приехал в торговый центр в Новокузнецке и потребовал от посетителей и сотрудников разойтись из-за угрозы распространения коронавируса.

«Незамедлительно сразу опускайте занавес! Я вас оштрафую очень сильно <…> вплоть до уголовной ответственности. Магазин покинуть!» — заявил Цивилев. На тот момент в регионе был выявлен один случай заражения коронавирусом.

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