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Подъезд дома в Кемерове закрыли на карантин из-за COVID-19 у вахтера

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Подъезд многоквартирного жилого дома в Кемерове закрыли на карантин. Об этом во вторник, 14 апреля, сообщила заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Надежда Кутькина, пишет «РИА Новости».

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По ее словам, причиной такого решения стало выявление коронавирусной инфекции у вахтера.

По данным на 14 апреля, всего в России зарегистрировано 21 102 заразившихся коронавирусом. Общее число летальных исходов в стране составляет 170.

1 апреля губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев приехал в торговый центр в Новокузнецке и потребовал от посетителей и сотрудников разойтись из-за угрозы распространения коронавируса.

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«Незамедлительно сразу опускайте занавес! Я вас оштрафую очень сильно <…> вплоть до уголовной ответственности. Магазин покинуть!» — заявил Цивилев. На тот момент в регионе был выявлен один случай заражения коронавирусом.

Наиболее актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф и по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии»: 8 (800) 2000-112.

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