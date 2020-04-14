Турция назвала условия покупки у США системы ПРО

Анкара готова приобрести у Вашингтона системы американской противоракетной обороны на определенных условиях. Об этом заявил во вторник, 14 апреля, глава МИД республики Мевлют Чавушоглу.

«Мы готовы закупить Patriot, если будет хорошее предложение, и наша позиция по решению вопроса об С-400 не изменилась», — сказал высокопоставленный дипломат в ходе видеоконференции, транслирующейся в Twitter.

По его словам, Турция нуждается в системах ПРО для защиты народа, так как угроза ракетного удара вполне реальна.

Как напомнил Чавушоглу, решение властей Турции закупить российские системы С-400 стало итогом провала десятилетних переговоров с США.

В январе Чавушоглу предложил НАТО создать рабочую группу, чтобы оценить совместимость российских зенитно-ракетных комплексов С-400 с оборонной системой альянса.

Москва и Анкара заключили контракт на поставку ЗРК С-400 «Триумф» в 2017 году. США сразу выступили против соглашения. Вашингтон пригрозил Турции санкциями и исключил ее из программы по истребителям пятого поколения F-35. Американский президент Дональд Трамп впоследствии неоднократно грозил турецким властям «огромными проблемами» после покупки С-400.

В декабре 2019 года Эрдоган заявил о нежелании отказываться от С-400. Вопрос о покупке комплексов он назвал закрытым, но при этом добавил, что Анкара может купить и американские системы ПРО Patriot в случае появления выгодного предложения. В апреле стало известно, что США предоставят Турции помощь в конфликте с Сирией при условии, если Анкара уберет российские ракетно-зенитные комплексы С-400 «Триумф».