Трамп заявил об «огромных проблемах» Турции после покупки С-400

Вместе с поставками российских зенитно-ракетных комплексов С-400 Турция получила большие проблемы с поставками американских истребителей F-35. Об этом заявил президент США Дональд Трамп после встречи с главой НАТО Йенсом Столтенбергом перед саммитом альянса в Лондоне.

«После приобретения С-400 Турция получила огромные проблемы. Она заказала множество F-35, но теперь Вашингтону будет трудно их поставить», — цитирует Трампа ТАСС во вторник, 3 декабря.

Он добавил, что Анкаре, возможно, придется покупать истребители-бомбардировщики у России или Китая.

Москва и Анкара заключили контракт на поставку ЗРК С-400 «Триумф» в 2017 году. США неоднократно выступали против этого соглашения и грозили Турции санкциями и исключением из программы по истребителям пятого поколения F-35.

В ответ президент страны Реджеп Тайип Эрдоган назвал невозможным отказ от С-400.

Кроме того, 26 ноября в «Рособоронэкспорте» рассказали о сроках подписания нового контракта с Турцией по комплексам «Триумф».

С-400 «Триумф» — российский зенитно-ракетный комплекс, созданный для уничтожения аэродинамических и баллистических целей. Дальность обнаружения — до 600 км, радиус зоны прикрытия системы — 400 км. Разработан НПО «Алмаз» им. академика А.А. Расплетина.