Эрдоган назвал вопрос о покупке С-400 вместо Patriot закрытым

Анкара не откажется от приобретенных российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 ради американских систем Patriot, заявил в понедельник, 9 декабря, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телеканала TRT.

Президент Турции подчеркнул, что вопрос с приобретением С-400 закрыт. Однако Анкара может также купить и американские Patriot, в случае поступления выгодного предложения от Вашингтона.

Также Эрдоган отметил, что на прошедшем в начале месяца саммите НАТО недоумение по поводу покупки турецкой стороной российских комплексов вместо американских выразил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Я ответил: мне у тебя надо спрашивать, что и у кого покупать?» — цитирует Эрдогана ТАСС.

Москва и Анкара заключили контракт на поставку ЗРК С-400 «Триумф» в 2017 году. Против соглашения выступили США. Вашингтон пригрозил Турции санкциями и исключил ее из программы по истребителям пятого поколения F-35.

Поставки С-400 в Турцию начались в середине июля.

28 ноября в СМИ появились кадры предположительно испытаний ЗРК «Триумф» на истребителях F-16 Fighting Falcon.