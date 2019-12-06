Прямой эфир

МИД Турции объяснил отказ от Patriot в пользу российских С-400

0
Фото: TASS/Zuma
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Союзники по НАТО отказались продавать Турции системы противоракетной обороны, поэтому Анкара обратилась к Москве. Об этом заявил глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу 6 декабря.

К обороне способность: Анкара не откажется от С-400 из-за санкций США
Американские меры не повлияют на дальнейшие поставки российских комплексов

«Только по техническим причинам я вынужден закупать системы ПВО у кого-то еще, раз я не могу получить их у своих союзников. И в будущем мне понадобится еще больше. И если я не смогу получить Patriot, это могут быть С-400 или другие (системы. — Ред.)», — цитирует министра «РИА Новости».

Чавушоглу добавил, что президент США Дональд Трамп в отличие от своей администрации и Пентагона «прекрасно понимает», почему Турция приобрела С-400. Анкара готова продолжать с Вашингтоном переговоры по покупке американских комплексов Patriot.

Москва и Анкара заключили контракт на поставку ЗРК С-400 «Триумф» в 2017 году. США неоднократно выступали против этого соглашения и грозили Турции санкциями и исключением из программы по истребителям пятого поколения F-35. Трамп предупреждал Анкару об «огромных проблемах», якобы появившихся с приобретением С-400.

В ответ президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал отказ от С-400 невозможным.

В ноябре в «Рособоронэкспорте» рассказали о сроках подписания нового контракта с Турцией по комплексам «Триумф».

С-400 «Триумф» — российский зенитно-ракетный комплекс, созданный для уничтожения аэродинамических и баллистических целей. Дальность обнаружения — до 600 км, радиус зоны прикрытия системы — 400 км. Разработан НПО «Алмаз» имени академика А.А. Расплетина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Сербии выразили заинтересованность в покупке С-400
Опубликовано видео испытаний С-400 на истребителях F-16 в Турции

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019