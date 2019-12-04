Турецкие депутаты заявили о намерении использовать С-400 вопреки угрозам США

Анкара не откажется от дальнейших закупок и использования С-400, даже если Вашингтон введет санкции. Об этом «Известиям» заявили в международном комитете турецкого парламента.

По словам члена международного комитета турецкого парламента Юнуса Эмре, Турция не может жертвовать своей собственной безопасностью и обороноспособностью из-за опасений санкций США.

«Борьба с терроризмом идет непосредственно у наших границ, из-за нашего географического положения мы буквально находимся в огненном круге. По этой причине мы не можем ставить под угрозу собственную безопасность, преклоняясь перед угрозами США», — сказал парламентарий.

В свою очередь депутат турецкого парламента Озтюрк Йылмаз добавил, что сама идея санкций за покупку С-400 неправильная, она приведет к еще большему отторжению Вашингтона и Анкары.

По его словам, наибольшее возмущение вызывает тот факт, что Турция ничего не нарушила — фактически ее вынудили купить системы С-400, поскольку США не согласились продать Анкаре установки «Пэтриот».

«Нашим американским партнерам следует помнить, что российские комплексы будут использоваться наравне с натовскими вооружениями, которые уже установлены в Турции, однако не будут направлены против стран альянса», — отметил он.

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К обороне способность: Анкара не откажется от С-400 из-за санкций США