В США заявили о готовности помочь Турции в Сирии при условии отказа от С-400

США предоставят Турции помощь в конфликте с Сирией при условии, если Анкара «уберет» российские ракетно-зенитные комплексы С-400 «Триумф». Об этом в среду, 1 апреля, заявила постпред США при НАТО Кэй Бейли Хатчисон на телефонном брифинге.

«Мы надеемся, что Турция сможет дать отпор сирийской агрессии при поддержке России, в результате которой были убиты многие турецкие солдаты. Мы надеемся, что сможем собрать пакет помощи Турции. Мы надеемся, что Турция не будет размещать в своей стране российскую систему ПВО (С-400. ― Ред.) ― она сдерживает потенциал, который мы им можем предоставить для противостояния сирийской агрессии», цитирует ее «РИА Новости».

10 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что США заняли менее жесткую позицию по отношению к тому, что Турция закупает у России С-400, отметив, что Вашингтон просит дать обещание не вводить в эксплуатацию российские ЗРК.

6 марта турецкий лидер заявил, что российские С-400 будут развернуты в стране в апреле. До этого 27 февраля постоянный представитель США при НАТО Кэй Бейли Хатчисон обратилась к властям Турции с призывом отказаться от российских С-400 в связи со сложившейся ситуацией в сирийской провинции Идлиб.

В конце февраля в Идлибе в результате авиаудара ВВС Сирии по террористам погибли более 35 военнослужащих Турции. Минобороны РФ тогда отметило, что военные в том районе не должны были находиться, так как именно с тех позиций шло наступление боевиков на позиции сирийской армии. В результате Анкара начала военную операцию в Сирии и запросила поддержки США и НАТО.

5 марта Эрдоган прибыл в Москву на встречу с российским лидером Владимиром Путиным. В результате обсуждения ситуации в Идлибе удалось договориться о мерах по деэскалации. Одной из договоренностей стало установление режима прекращения огня с 6 марта. Другим условием стало совместное патрулирование Россией и Турцией трассы М-4, соединяющей Латакию и Алеппо.

20 января сообщалось, что вместе с комплексом С-400 «Триумф» Россия поставила Турции более 120 зенитных ракет. В декабре 2019 года Эрдоган заявил о нежелании отказываться от С-400. Вопрос о покупке комплексов он назвал закрытым, но при этом добавил, что Анкара может купить и американские системы ПРО Patriot в случае появления выгодного предложения.

Москва и Анкара заключили контракт на поставку ЗРК С-400 «Триумф» в 2017 году. США сразу выступили против соглашения. Вашингтон пригрозил Турции санкциями и исключил ее из программы по истребителям пятого поколения F-35. Американский президент Дональд Трамп впоследствии неоднократно грозил турецким властям «огромными проблемами» после покупки С-400.

С-400 «Триумф» — зенитный ракетный комплекс, способный уничтожать современные цели воздушного нападения, в том числе баллистические ракеты. Дальность обнаружения — до 600 км, радиус зоны прикрытия — 400 км.