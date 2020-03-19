В США показали «уничтожение» комплексов «Тополь-М» и С-400

Американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin смоделировала уничтожение российских комплексов «Тополь-М» и ЗРК С-400 «Триумф».

Соответствующий ролик появился на YouTube и в Twitter 18 марта.

Видео посвящено секретному научно-исследовательскому подразделению Skunk Works, которое занималось разработкой самолета-разведчика U-2, а также истребителей F-22 Raptor и F-35 Lightning II.

На кадрах имитируется удар крылатыми ракетами по российскому мобильному межконтинентальному ракетному комплексу «Тополь-М» и зенитно-ракетному комплексу С-400, который его прикрывал, пишет Defence Blog.

Отмечается, что наведение на цели осуществлялись истребителями и беспилотниками.

Lockheed Martin releases pre-emptive strike video against Russia’s intercontinental ballistic missile pic.twitter.com/Xt4IIPa9Sy — Dylan Malyasov (@DylanMalyasov) March 18, 2020

Примечательно, что США не впервые представляют, как наносят удары по российским объектам.

Так, в феврале, Пентагон заявил об имитации ядерного удара по России в ходе учений. В Москве назвали подобные действия настроем на войну. Сенатор Константин Косачев предположил, что, имитируя ядерные удары по России, США могут готовить почву для размещения ядерного оружия в Европе.