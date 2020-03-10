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Эрдоган заявил о смягчении позиции США по закупкам Турцией С-400

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Фото: ТАСС/Марина Лысцева
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США заняли менее жесткую позицию по отношению к тому, что Турция закупает у России зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф». Об этом во вторник, 10 марта, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

«Как вы знаете, по теме ЗРК Patriot мы сделали США предложение: «если вы собираетесь предоставить нам ЗРК Patriot, то давайте мы их купим». Но что касается С-400, то они так же довольно смягчили свою позицию. Теперь они просят, чтобы мы пообещали, что мы не введем в эксплуатацию С-400», — цитирует главу государства телеканал Haber7.

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Также Эрдоган отметил, что испанские Patriot, которые в данный момент находятся в распоряжении Турции, — это часть пакета мер, выделенных НАТО стране. Кроме того, он подчеркнул, что о дополнительных мерах речь еще не шла.

Ранее, 6 марта, президент Турции заявил, что российские С-400 будут развернуты в стране в апреле. До этого, 27 февраля, постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон обратилась к властям Турции с призывом отказаться от российских С-400 в связи со сложившейся ситуацией в сирийской провинции Идлиб.

20 января сообщалось, что вместе с комплексом С-400 «Триумф» Россия поставила Турции более 120 зенитных ракет. В декабре 2019 года Эрдоган заявил о нежелании отказываться от С-400. Вопрос о покупке комплексов он назвал закрытым, но при этом добавил, что Анкара может купить и американские системы ПРО Patriot в случае появления выгодного предложения.

Москва и Анкара заключили контракт на поставку ЗРК С-400 «Триумф» в 2017 году. США сразу выступили против соглашения. Вашингтон пригрозил Турции санкциями и исключил ее из программы по истребителям пятого поколения F-35. Американский президент Дональд Трамп впоследствии неоднократно грозил турецким властям «огромными проблемами» после покупки С-400.

С-400 «Триумф» — зенитный ракетный комплекс, способный уничтожать современные цели воздушного нападения, в том числе баллистические ракеты. Дальность обнаружения — до 600 км, радиус зоны прикрытия — 400 км.

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