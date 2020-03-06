Эрдоган заявил о введении в эксплуатацию С-400 в апреле

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что российские ракетно-зенитные комплексы С-400 «Триумф» будут развернуты в стране в апреле. Об этом в пятницу, 6 марта, сообщает газета Yeni Şafak.

«С-400 уже наш товар. Обучение работе на них продолжается. С апреля ЗРК будут готовы к эксплуатации. Но я вчера сказал (российским коллегам. — Ред.), что, если Америка поставит нам системы ПВО Patriot, мы их тоже купим», — цитирует издание главу государства.

27 февраля постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон обратилась к властям Турции с призывом отказаться от российских С-400 в связи со сложившейся ситуацией в сирийской провинции Идлиб.

20 января сообщалось, что вместе с комплексом С-400 «Триумф» Россия поставила Турции более 120 зенитных ракет.

Москва и Анкара заключили контракт на поставку ЗРК С-400 «Триумф» в 2017 году. США сразу выступили против соглашения. Вашингтон пригрозил Турции санкциями и исключил ее из программы по истребителям пятого поколения F-35. Американский президент Дональд Трамп впоследствии неоднократно грозил турецким властям «огромными проблемами» после покупки С-400.

С-400 «Триумф» — зенитный ракетный комплекс, способный уничтожать современные цели воздушного нападения, в том числе баллистические ракеты. Дальность обнаружения — до 600 км, радиус зоны прикрытия — 400 км.