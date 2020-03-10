В Пентагоне назвали условие предоставления Турции ЗРК Patriot

Турция получит от США зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot только в том случае, если вернет в Россию ЗРК С-400 «Триумф». Об этом во вторник, 10 марта, заявил помощник главы Пентагона Джонатан Хоффман.

«Позиция министра (обороны США Марка Эспера. — Ред.) была ясна фактически с момента, как он стал министром (летом 2019 года. — Ред.). Она заключается в том, что Турция не получит батареи Patriot, пока она не вернет С-400», — цитирует его «РИА Новости».

Ранее в этот день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что США заняли менее жесткую позицию по отношению к тому, что Турция закупает у России С-400, отметив, что Вашингтон просит дать обещание не вводить в эксплуатацию российские ЗРК.

6 марта турецкий лидер заявил, что российские С-400 будут развернуты в стране в апреле. До этого, 27 февраля, постоянный представитель США при НАТО Кэй Бейли Хатчисон обратилась к властям Турции с призывом отказаться от российских С-400 в связи со сложившейся ситуацией в сирийской провинции Идлиб.

20 января сообщалось, что вместе с комплексом С-400 «Триумф» Россия поставила Турции более 120 зенитных ракет. В декабре 2019 года Эрдоган заявил о нежелании отказываться от С-400. Вопрос о покупке комплексов он назвал закрытым, но при этом добавил, что Анкара может купить и американские системы ПРО Patriot в случае появления выгодного предложения.

Москва и Анкара заключили контракт на поставку ЗРК С-400 «Триумф» в 2017 году. США сразу выступили против соглашения. Вашингтон пригрозил Турции санкциями и исключил ее из программы по истребителям пятого поколения F-35. Американский президент Дональд Трамп впоследствии неоднократно грозил турецким властям «огромными проблемами» после покупки С-400.

С-400 «Триумф» — зенитный ракетный комплекс, способный уничтожать современные цели воздушного нападения, в том числе баллистические ракеты. Дальность обнаружения — до 600 км, радиус зоны прикрытия — 400 км.