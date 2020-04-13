Прямой эфир

Роскачество обнаружило энтеробактерии в туалетной бумаге

0
Фото: Depositphotos
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Роскачество протестировало туалетную бумагу семи торговых марок, в одном из образцов были найдены энтеробактерии. Результаты исследования опубликованы в понедельник, 13 апреля, на сайте организации.

Чистые ряды: товары с нарушением маркировки хотят изымать из магазинов
Роскачество предлагает убрать с прилавков продукцию, состав которой не совпадает с указанным на упаковке

Специалисты оценили качество следующих экземпляров: «Чистый дом», «Лилия», Familia, Kleenex, Pero, Papia , Zewa Deluxe. Именно последние два образца, по мнению специалистов, подтвердили свое высокое качество.

В аутсайдерах оказались Familia и «Лилия». Показатели комфортности первой модели ухудшились по сравнению с предыдущими испытаниями. В частности, степень мягкости бумаги не соответствовала опережающему стандарту.

В свою очередь, «Лилия» обладает несколькими недостатками: на маркировке не указана длина рулона, бумага не соответствуют требованиям комфортности Роскачества и скорости растворения в воде.

Кроме того, специалисты обнаружили в этом образце энтеробактерии, что считается нарушением Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований.

«Обнаруженные энтеробактерии — это, судя по всему, известная всем кишечная палочка (Escherichia coli), безвредные штаммы которой являются частью нормальной микрофлоры кишечника человека. Потребителям следует иметь в виду, что сам факт наличия энтеробактерий в бумажной продукции подобного рода — не сигнал бедствия. Важнее другое: какое количество этих бактерий и их патогенность», — отметил химик-технолог целлюлозно бумажной-промышленности Александр Каган.

В конце 2018 года Роскачество уже проверяло туалетную бумагу, представленную на полках российских магазинов. Специалисты опровергли миф о добавлении в продукцию свинца и мышьяка и выяснили, безопасна ли ароматизированная бумага.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Роскачестве рассказали о правильном хранении круп и муки
Роскачество обнаружило кишечную палочку в молоке

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020