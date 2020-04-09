В Роскачестве рассказали о правильном хранении круп и муки

Роскачество представило свои рекомендации о том, как правильно хранить крупы и муку. Соответствующий пресс-релиз оказался в распоряжении «Известий» в четверг, 9 апреля.

«Все продукты переработки зерна должны храниться в сухих, хорошо вентилируемых, защищенных от солнечного света местах. <...> Когда речь идет про обычную кухню, то достаточно стабильной комнатной температуры, сухого воздуха, отсутствия прямого солнечного света и соблюдения срока годности», — заявила главный технолог Испытательной лаборатории по определению безопасности и качества продукции ФГБУ «Центр оценки качества зерна» Галина Злоевева.

Если продукция приобретается на развес, то в магазине должен быть информационный листок с данными о продукте и хранения.

В качестве общих рекомендаций по хранению круп и муки, специалисты выделяют следующие моменты: не подвергать попаданию света, использовать герметичные закрытые емкости, регулярно проверять крупы на наличие постороннего запаха и привкуса, и хранить их на нижних полках, так как на верхних температура воздуха выше.

В целом, специалисты рекомендуют хранить зерно при одинаковой температуре, иначе, при перещении банки из холода в тепло, в ней может образоваться конденсат, а влажная среда благоприятна для образования микроорганизмов, которые приведут к порче.

В Роскачестве отмечают, что чем больше жиров в зерне — тем быстрее оно будет портиться. Самые нестойкие в хранении — это пшено, геркулес и овсяные хлопья. Срок хранения импортных быстроразваривающихся круп в зависимости от используемой технологии и упаковки может быть от 6 до 12 месяцев.

Муку, по мнению Роскачества, лучше хранить в сухом прохладном месте — ее влажность может меняться в зависимости от влажности воздуха. Чем больше влажность, тем благоприятнее условия для размножения в муке различных микроорганизмов, в основном плесеней, — это приводит к быстрой порче.

В феврале Роскачество проверило блинную муку по 386 показателям, чтобы выяснить безопасность и пользу продукта.

В октябре прошлого года специалисты Роскачества исследовали лапшу быстрого приготовления, которая продается в российских супермаркетах. Оказалось, что ни одна из 17 популярных торговых марок не соответствует российскому Знаку качества.