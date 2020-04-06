Роскачество провело исследование образцов сыра «Российский»

Роскачество провело исследование сыра «Российский». Результаты проверки оказались в распоряжении «Известий» в понедельник, 6 апреля.

Предыдущее исследование состоялось три года назад. Тогда специалисты заявили, что непросто найти на отечественном рынке достойный экземпляр сыра «Российский». Среди 30 образцов не оказалось ни одного продукта, претендующего на знак качества.

«Весной 2020 года эксперты провели повторное исследование сыра семи торговых марок: Valio, «Луговая свежесть», «Сыробогатов», «ВкусВилл», «Каждый день», Laimе, «Город сыра». Результаты исследования показали, что улучшилось качество всех переисследованных товаров», — говорится в отчете.

В частности, эксперты оценили товары на соответствие нормам российского законодательства и требованиям Роскачества. Специалисты проверяли сыры на наличие потенциально вредных веществ, оценивали достоверность информации о пищевой ценности и протестировали на наличие консервантов и жиров.

В итоге по результатам испытаний в исследованной продукции не были обнаружены тяжелые металлы, патогенные микроорганизмы, антибиотики и плесень. Кроме того, у сыров выдержан срок созревания, о чем косвенно свидетельствует показатель.

Сыры торговых марок «Луговая свежесть», «Сыробогатов», Laimе получили высшую оценку — пять баллов. Эти образцы соответствуют всем нормам и требованиям безопасности.

У сыра под торговой маркой «Город сыра», получившего 4,775 балла, единственное замечание — недостаток соли (1%). Сыр «Российский» ТМ Valio в новом рейтинге тоже получил 4,775 балла.

У сыра «Российский» ТМ «Каждый день» аналогичные 4,775 балла. Новые тесты показали, что из всех проблем осталась только одна — с жирностью, которая тоже повысилась и практически стремится к нормативу.

Сыр «Российский» ТМ «ВкусВилл» ранее именовался ТМ «Избенка», и в первом исследовании получил 3,8 балла за несоответствующую ГОСТу кислотность, что говорит о незрелости сыра.

В мае прошлого года специалисты Роскачества проверили плавленые сыры, которые можно встретить на прилавках российских магазинов. Эксперты закупили продукцию 20 самых распространенных на рынке торговых марок плавленых сыров с жирностью от 45 до 60% и проверили их по 70 показателям качества и безопасности.