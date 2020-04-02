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Роскачество подвело итоги исследования сковородок

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Фото: Depositphotos
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Роскачество подвело итоги исследования алюминиевых сковородок с антипригарным покрытием (материалы есть у «Известий»).

В проверке участвовали сковородки 31 торговой марки стоимостью от 199 до 3090 рублей.

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Эксперты определили, какие из них выделяют вредные вещества при готовке, качество антипригарного покрытия, что влияет на их безопасность, и какие производители не указали полную информацию о товаре на маркировке — всего 34 показателя.

По итогам испытаний всего девять торговых марок получили высший балл в рейтинге Роскачества. Это сковородки брендов Kulmara, «Нева Металл Посуда», «БИОЛ», BergHOFF, Gipfell, Fissman, Tefal, «Домино», Esprado.

Согласно результатам проверки, ни одно изделие не выделяет в пищу опасные для здоровья вещества выше установленных норм. Однако специалисты обнаружили одно нарушение у сковороды Satoshi. При нагревании она выделяет в воду 0,63 мг\дм³ алюминия, при норме не более 0,5 мг\дм³.

Также эксперты проверили устойчивость сковородок и их дно. Если по первому показателю нарушителей не было, то дно сковородок у 14 торговых марок неплотно прилегало к поверхности плиты.

Следующим этапом проверки стали испытания на целостность антипригарного покрытия. Эксперты по этому критерию не выявили ни одного нарушения. Также специалисты провели три теста, чтобы проверить, пригорает ли еда на сковороде. С яйцами и томатной пастой не справился «Каждый день», а удалить обуглившееся молоко не смогли с образцов Scovo, «Калитва», «Каждый день», Bergner, Vari, Atmosphere, Domo,Nadoba. С кипячением томатной пасты, воды и соли не справилась сковорода Flonal — ее поверхность вздулась.

Самыми износоустойчивыми оказались покрытия у сковородок Kukmara, Polaris и «Нева Металл Посуда».

Также почти все сковородки успешно прошли все тесты ручек, кроме образца торговой марки Flonal — у нее был зафиксирован прогиб в 50 мм, хотя ослабления крепления ручек в посуде не обнаружено.

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