Роскачество назвало лучший и худший плавленые сыры

Специалисты Роскачества проверили плавленые сыры, которые можно встретить на прилавках российских магазинов. Пресс-релиз с исследованием поступил в распоряжение «Известий».

Эксперты закупили продукцию 20 самых распространенных на рынке торговых марок плавленых сыров с жирностью от 45 до 60% и проверили их по 70 показателям качества и безопасности.

Результаты исследования показали, что во всей закупленной продукции нет нарушений по показателям содержания пестицидов, антибиотиков, тяжелых металлов, токсинов, нитратов и нитритов. Содержание соли и консервантов в сырах также не превышает допустимого уровня, установленного законодательством. ГМО и синтетические красители также не были обнаружены.

Однако в сыре фирмы «Полевское» эксперты нашли бактерии группы кишечных палочек, поэтому рейтинг этого продукта обнулили. Также ноль баллов за качество получили товары марок «Витако», «Невский», «Алдес», но по другой причине. Продукция этих производителей оказалось фальсификатом — в ней обнаружили растительные жиры, не допустимые в молочке.

Также специалисты проверили распространенный потребительский миф о том, что для плавленых сыров используют некачественное сырье — твердые сыры и творог не первой свежести. Для этого был изучен показатель свежести жира. Этот показатель находится в норме у всех проверенных образцов, что означает свежесть сырья.

Однако замечание к жирам возникло в другом направлении — в тестировании выяснилось, что не все производители выдерживают жирность продукции в границах, указанных в маркировке. В норме заявленная жирность оказалась лишь в четырех сырах — «Веселый молочник», «Чуйский», «Переяславль» и «Невский».

В целом по результатам исследования высшего балла удостоился сыр марки «Б.Ю. Александров». Следом за ним с небольшим отрывом идут «Веселый молочник» и Hochland. Замкнули пятерку лучших «Авида» и «Сыробогатов». В десятку лучших также попали Viola, «Переяславль», «Ласковое лето», President и «Карат».

При этом до российского Знака качества не дотянул ни один исследованный плавленый сыр.

Ранее эксперты Роскачества разработали рекомендации по выбору лучшего плавленого сыра. По их словам, в первую очередь необходимо смотреть на состав продукта.