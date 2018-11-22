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«Роскачество» назвало лучших производителей туалетной бумаги

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Эксперты «Роскачества» проверили туалетную бумагу, представленную на полках российских магазинов. Исследователи опровергли миф о добавлении в продукцию свинца и мышьяка, а также выяснили, безопасна ли ароматизированная бумага и бумага из вторсырья.

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Всего были проверены 30 наиболее востребованных среди потребителей марок, которые были произведены в России, Германии, Италии, КНР и Франции. Каждый товар эксперты проанализировали по 64 показателям качества и безопасности. В результате на получение государственного Знака качества претендовала продукция только пяти марок. 

Проверка показала, что вся тестируемая бумага не вызывает раздражения кожи и слизистой, так как используемые красители и отдушки не токсичны. Кроме того, ни в одном рулоне не нашли мышьяк, хром, цинк, а также хлор и формальдегид. Лабораторные тесты показали, что бумага из вторсырья — макулатуры — соответствует требованиям безопасности, как и продукция из первичного сырья – целлюлозы.

Самыми жесткими были признаны рулоны морок «Б/Н», «Красная цена», «Лилия» и «Туалетная бумага из Набережных Челнов». А смываемая втулка марки Zewa, как оказалось, растворяется не более, чем за 7 секунд.

Оказалось, что стоимость бумаги не гарантирует ее качество. Так, самая дорогая марка Lotus (106,8 рубля за рулон) провалила тест на окрашивание и заняла последнее место рейтинга. При этом бумага Familia, стоившая 19,6 рубля за рулон, соответствует повышенным требованиям «Роскачества».

Лучшими были признаны марки Zewa, Papia, CleanOK и Familia.

Ранее, 19 ноября, в «Роскачестве» сообщили, что пивные напитки, продаваемые на российских прилавках, зачастую являются лишь смесью спирта и газировки.

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