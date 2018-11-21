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«Роскачество» дало рекомендации по выбору красной икры

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Накануне новогодних праздников специалисты «Роскачества» решили проверить, насколько безопасна икра, которую продают в России, а также дать рекомендации, как правильно выбрать и хранить деликатес.

По словам экспертов, покупатель обязательно должен обратить внимание на дату производства. Хорошая икра будет произведена в то время, когда рыба семейства лососевых идет на нерест. Продолжается этот процесс с середины мая до декабря.

«Если на упаковке икры стоит дата, не соответствующая периоду нереста конкретной рыбы, скорее всего, икра приготовлена из замороженных ястыков. Ястык — это тонкая прочная пленка с икрой рыб», — отмечается на сайте «Роскачества».

Банку, в которой продается икра, также стоит осмотреть на наличие внешних повреждений. Если она вздута — это может быть признак нахождения в продукте недопустимых видов микробов.

«В холодильной камере должен быть градусник — проверьте, при какой температуре хранится икра. Идеальная температура — от –4 до –6 градусов. Купленную в жестяной таре и открытую икру переложите в другую посуду: в заводской упаковке ее не рекомендуется оставлять по причине окисления металла. Срок хранения открытой банки икры в холодильнике — всего одна неделя», — добавили в организации.

Ранее, 19 ноября, в «Роскачестве» сообщили, что пивные напитки, продаваемые на российских прилавках, зачастую являются лишь смесью спирта и газировки.

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