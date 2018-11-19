«Роскачество» рассказало о видах пивных напитков в магазинах

Пивные напитки, продаваемые на российских прилавках, зачастую являются лишь смесью спирта и газировки. Об этом сообщили эксперты «Роскачества» в понедельник, 19 ноября.

По словам специалистов, не менее 40% пивных напитков должно состоять из пива. Однако, как оказалось, на одной полке, по сути, находятся четыре категории товаров, которые маркируются как «пивные напитки».

В том числе под эту классификацию попали и слабоалкогольные напитки, которые состоят из спирта, сладкой газировки и других добавок, в том числе различных консервантов. Они фактически являются слабоалкогольными коктейлями, отмечается в сообщении.

Теперь специалисты «Роскачества» намерены проверить данную продукцию в российских магазинах. По итогам работы будет подготовлен доклад, который отправят в правительство с конкретными предложениями по изменению законодательства в данной теме.

Ранее в октябре ученые предупредили, что даже незначительные порции алкоголя представляют опасность для здоровья человека и повышают риск преждевременной смерти примерно на 20%.



