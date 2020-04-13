Число спасенных при пожаре в Москве увеличилось до пяти

Сотрудники МЧС спасли пять человек из горящего дома на Ленинском проспекте в Москве, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Людей передали для осмотра медикам. Ранее сообщалось о четырех спасенных. Пострадавших в результате ЧП, по предварительным данным, нет.

Из горящего восьмиэтажного жилого дома номер 62/1 на Ленинском проспекте эвакуировали 120 человек. Площадь пожара достигла 2 тыс. кв. м.

Уточняется, что возгорание возникло в квартире на восьмом этаже дома, затем огонь перекинулся на чердак. Распространению огня способствуют деревянные перекрытия и пустоты.

Пожару присвоен третий номер сложности при пятом максимальном.