В тушении пожара на Ленинском проспекте задействуют авиацию

В МЧС принято решение задействовать авиацию для тушения пожара на Ленинском проспекте в Москве, сообщает ТАСС.

Пламя охватило уже 2 тыс. кв. м.

«К настоящему моменту эвакуированы не менее 120 человек. Среди тех, кого вывели из здания, один человек, который находится на карантине в связи с коронавирусной инфекцией», — сказал собеседник агентства.

Пожар начался на восьмом этаже здания по адресу: Ленинский проспект, 62/1. В доме помимо жилых квартир находится ряд организаций, среди которых детский сад и администрация Гагаринского района Москвы.