Площадь пожара в доме на юго-западе Москвы увеличилась до 2 тыс. кв. м

Площадь пожара на чердаке жилого многоэтажного дома на Ленинском проспекте в Москве достигла 2 тыс. кв. м, сообщили в МЧС.

В ведомстве добавили, что из здания эвакуировали не менее 120 человек, передает ТАСС.

По словам собеседника агентства, один из эвакуированных находился на карантине из-за коронавируса.

Источник добавил, что для ликвидации пожара решено применить авиацию.

Ранее сообщалось, что чердак восьмиэтажного дома номер 62/1 на Ленинском проспекте горит на площади 1 тыс. кв. м, были спасены четыре человека.