Спасатели эвакуировали 120 человек из горящего дома на юго-западе Москвы

Сотрудники МЧС эвакуировали не менее 120 человек из горящего дома на Ленинском проспекте в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.

Собеседник агентства добавил, что один из людей, выведенных из здания, находится на карантине в связи с коронавирусной инфекцией.

Ранее сообщалось, что горит чердак восьмиэтажного жилого дома номер 62/1 на Ленинском проспекте. Площадь пожара достигла 2 тыс. кв. метров. Спасатели собираются применить авиацию для тушения пожара.