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В НИИ Склифосовского рассказали о здоровье и самочувствии главврача Проценко

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Болезнь у главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко не перешла в тяжелую форму. Об этом в воскресенье, 5 апреля, заявил директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков.

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«Мы очень рады, что болезнь у Дениса Николаевича протекает не в тяжелой форме. Мы постоянно с ним созваниваемся и поддерживаем его», — приводит «РИА Новости» слова Петрикова.

Он отметил, что в борьбе с коронавирусом в первую очередь необходимо думать о медицинском персонале.

«Поэтому персонал выходит работать во всей защите, но риск заболеть всегда остается. Как бы ты ни защищался, риск этот есть», — добавил Петриков.

В конце марта Проценко подтвердил, что у него обнаружили коронавирусную инфекцию. Он сообщил, что как только узнал о диагнозе, то самоизолировался в своем кабинете и продолжил работать дистанционно.

После этого персонал больницы в Коммунарке оперативно прошел тестирование на коронавирус. Кроме того, анализы сдали журналисты, которые постоянно контактировали с Проценко.

В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пожелал Проценко скорейшего выздоровления и полноценного возвращения в строй.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года в китайском Ухане. По данным на 5 апреля, в России число зараженных коронавирусом достигло 5389.

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