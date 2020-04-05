Прямой эфир
Сюжет:

Попова рассказала о передаче коронавируса от одного человека сразу троим

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Каждый заболевший коронавирусом передает эту инфекцию еще трем людям, и эту цепочку должен прервать введенный режим самоизоляции. Об этом в воскресенье, 5 апреля, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Успеть за 30 минут: выявлять коронавирус в России будут за полчаса с точностью до 100%
Тестирование новейшей экспресс-системы диагностики SARS-CoV-2 стартует в апреле

«Каждый заболевший заражает еще трех человек. А они в свою очередь заражают дальше. И эта веерная цепочка должна быть остановлена. Сделать это можно, только если «разобщить» людей», ― рассказала она в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Вечером 29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим для всех жителей региона. Позже их примеру последовали и другие субъекты страны.

2 апреля президент России Владимир Путин продлил период нерабочих дней до конца месяца. Мера необходима для того, чтобы снизить скорость распространения коронавирусной инфекции.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

коронавирус

По данным оперштаба на 5 апреля, в России зафиксировано 5389 случаев заражения коронавирусом и 45 летальных исходов.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Песков призвал готовиться к мировому экономическому кризису
Попова заявила об отсутствии «взрывного роста» COVID-19 в России

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020