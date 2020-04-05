Попова рассказала о передаче коронавируса от одного человека сразу троим

Каждый заболевший коронавирусом передает эту инфекцию еще трем людям, и эту цепочку должен прервать введенный режим самоизоляции. Об этом в воскресенье, 5 апреля, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Каждый заболевший заражает еще трех человек. А они в свою очередь заражают дальше. И эта веерная цепочка должна быть остановлена. Сделать это можно, только если «разобщить» людей», ― рассказала она в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Вечером 29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим для всех жителей региона. Позже их примеру последовали и другие субъекты страны.

2 апреля президент России Владимир Путин продлил период нерабочих дней до конца месяца. Мера необходима для того, чтобы снизить скорость распространения коронавирусной инфекции.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным оперштаба на 5 апреля, в России зафиксировано 5389 случаев заражения коронавирусом и 45 летальных исходов.

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