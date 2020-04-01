Три человека погибли при пожаре в Тульской области

Три человека погибли в результате пожара в жилом доме в Тульской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону в среду, 1 апреля.

«В среду в 4:05 мск поступило сообщение о пожаре в жилом доме в Заокском районе в поселке Пахомово», — цитирует ТАСС сообщение ведомства. Огонь был потушен спустя два часа после прибытия спасателей к месту пожара.

Личности погибших устанавливаются. Дом сгорел полностью, причины пожара выясняются.

Ранее в среду в результате пожара в Хакасии погиб ребенок, еще один был госпитализирован. Трагедия произошла в селе Борец Ширинского района.