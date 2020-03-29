Крупный пожар в Ростове-на-Дону полностью потушили

Пожарные полностью ликвидировали крупное возгорание сухой травы в Ростове-на-Дону. Об этом со ссылкой на пресс-службу МЧС России сообщает ТАСС.

Пожар на площади 10 га полностью ликвидирован в 1:43 мск. Ранее источник в правоохранительных органах сообщил агентству, что причиной возгорания мог стать умышленный поджог.

Пожар произошел в субботу, 28 марта. Всего насчитывалось четыре очага возгорания. Пожару был присвоен максимальный уровень сложности.

Отмечается, что все очаги возгорания потушены. На месте происшествия работали более 200 человек и 50 единиц техники, в том числе вертолет и пожарные поезда. Один из пожарных погиб в результате ЧП.

17 марта в Росгидромете предупреждали, что в ближайшее время природные пожары могут распространиться и на территории Ставрополья, Ростовской области, Дагестана, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии.