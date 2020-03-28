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Пожар в доме и дачных строениях во Владимирской области локализован

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Пожар в частном доме и в четырех дачных строениях в Меленковском районе Владимирской области локализован на площади 250 кв. м, сообщили в субботу, 28 марта, «РИА Новости» в пресс-службе МЧС России.

«В 16:37 пожар локализован на площади 250 кв. м, пострадавших нет», — отметили в пресс-службе.

По предварительным данным, горят четыре дачных и один жилой дом. К тушению пожара привлечены 34 человека и 13 единиц техники.

Днем ранее сообщалось, что в Екатеринбурге в деревянном двухэтажном доме произошел пожар. Огонь распространился на 200 кв. м. В 5:44 по местному времени (3:44 мск) пожарные завершили разборку и проливку конструкций, возгорание было полностью ликвидировано. В пожаре погибли восемь человек.

Полиция рассматривает поджог как основную версию происшествия.

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