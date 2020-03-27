Число погибших в пожаре в Екатеринбурге увеличилось до восьми

Число погибших при пожаре в жилом доме в Екатеринбурге увеличилось до восьми. Об этом в пятницу, 27 марта, рассказали ТАСС в пресс-службе городского департамента здравоохранения.

«Женщина, которая была госпитализирована с улицы Омской, погибла. У нее был достаточно большой процент ожогов тела», ― пояснили агентству.

Отмечается, что в доме загорелись подъезд и кровля. До прибытия пожарных из горящего здания смогли самостоятельно эвакуироваться 10 человек.

Ранее в пятницу сообщалось, что в пожаре погибли семь человек. Пресс-секретарь главка МВД по Свердловской области Валерий Горелых заявил, что полиция рассматривает поджог как основную версию причин произошедшего.

Пожар произошел в деревянном двухэтажном доме на улице Омской в ночь на 27 марта. Огонь распространился на 200 кв. м. В 5:44 по местному времени (3:44 мск) пожарные завершили разборку и проливку конструкций, возгорание было полностью ликвидировано.