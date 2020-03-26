Взрыв газа в доме в Магнитогорске спровоцировал пожар в четырех квартирах

В Магнитогорске на втором этаже пятиэтажного жилого дома произошел взрыв газа с последующим горением в четырех квартирах. Об этом в четверг, 26 марта, сообщила пресс-служба МЧС.

Отмечается, что после взрыва пожар распространился на четыре квартиры, находящиеся на втором и третьем этажах. По предварительным данным, погибли два человека.

Пожару был присвоен пожару был присвоен третий ранг, в настоящее время проводится тушение. Была проведена эвакуация жильцов дома, из опасной зоны выведено 15 человек, передает ТАСС.

О взрыве ранее сообщили очевидцы. По их словам, после хлопка начался пожар. Инцидент произошел на улице Доменщиков.

20 марта сообщалось о смерти мужчины в результате взрыва газа в квартире жилого пятиэтажного дома в Перми.