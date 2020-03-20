Один человек погиб из-за взрыва газа в Перми

Мужчина погиб из-за взрыва газа в квартире жилого пятиэтажного дома в Перми, сообщили в пятницу, 20 марта, ТАСС в МЧС России.

«В Перми на улице Чернышевского, в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома произошел хлопок газовоздушной смеси. Погиб хозяин квартиры», — сказали в ведомстве.

Как отмечает агентство, несущие конструкции повреждены не были, в доме выбиты окна.

22 февраля в Азове (Ростовская область) произошел взрыв газа, в результате которого погибли два человека. Причиной ЧП могло стать неосторожное обращение с бытовым газом. По факту взрыва возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).