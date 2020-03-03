В Самаре число пострадавших из-за взрыва газа в доме выросло до 8

Число пострадавших в результате взрыва газа в жилом доме в Самаре увеличилось до восьми.

Как сообщает телеканал РЕН ТВ, спасатели ищут под завалами еще одного человека.

Ранее стало известно, что ЧП произошло по адресу: Арцыбушевская улица, 128. Пострадали пять человек, в том числе трое детей, под завалами находятся двое взрослых.

22 февраля в Азове (Ростовская область) произошел взрыв газа, в результате которого погибли два человека. Причиной ЧП могло стать неосторожное обращение с бытовым газом. По факту взрыва возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).